На території Запорізької області заплановано розгортання близько 200 стаціонарних пунктів обігріву, - Старух

Влада Запорізької області в ході підготовки до зими опрацьовує розгортання пунктів обігріву.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Вже заплановано розгортання близько 200 стаціонарних пунктів обігріву на вільній території Запорізької області. Проте, ставимо мерії Запоріжжя завдання максимально збільшити їх кількість”, - зазначив Старух.

Він наголосив, що “буржуйки” можна використовувати не тільки для обігріву, але й для приготування їжі.

Також бійці ДСНС у разі потреби розгорнуть наметове містечко з системами опалення, душем та туалетами.

Нагадаємо, до однієї з громад Гуляйпільського району Запорізької області побудували нову лінію електропостачання.