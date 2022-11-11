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Росіяни обстріляли громаду на Дніпропетровщині, є двоє поранених

Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Росіяни обстріляли громаду на Дніпропетровщині, є двоє поранених
Фото ілюстративне
Фото: Telegram/Валентин Резніченко

Російські окупанти декілька разів обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровщини з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

В результаті обстрілів постраждали двоє жителів 1954 і 1987 років народження.

"Один чоловік дістав уламкове поранення, в іншого – мінно-вибухова травма і струс мозку. Чоловіків шпиталізували", - додав Лукашук.

За його словами, територію обстрілу ще обстежують, інформація стосовно руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні пообіді російські окупанти накрили вогнем прикордоння Чернігівської області з артилерії.

Уночі 11 листопада рашисти обстріляли "градами" і важкою артилерією три громади Дніпропетровської області – Марганецьку, Нікопольську і Мирівську. Пошкоджено будинки і коледж.

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