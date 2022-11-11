Росіяни обстріляли громаду на Дніпропетровщині, є двоє поранених

Російські окупанти декілька разів обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровщини з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
В результаті обстрілів постраждали двоє жителів 1954 і 1987 років народження.
"Один чоловік дістав уламкове поранення, в іншого – мінно-вибухова травма і струс мозку. Чоловіків шпиталізували", - додав Лукашук.
За його словами, територію обстрілу ще обстежують, інформація стосовно руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні пообіді російські окупанти накрили вогнем прикордоння Чернігівської області з артилерії.
Уночі 11 листопада рашисти обстріляли "градами" і важкою артилерією три громади Дніпропетровської області – Марганецьку, Нікопольську і Мирівську. Пошкоджено будинки і коледж.