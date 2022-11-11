Російські окупанти знищили село Білогірка на Херсонщині.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

Населений пункт росіяни захопили на початку повномасштабного вторгнення. Білогірка розташована за Давидовим Бродом.

У селі не залишилося жодної вцілілої будівлі та жителів.

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупанти разом із технікою та озброєнням нібито переправились з правого берега Дніпра в Херсонській області на лівий. Та в українській розвідці кажуть - більша частина окупаційних військ, що дислокувалися на правому березі, все ще там.

На Луганщині найбільш постраждали населені пункти Попасна, Рубіжне, Новотошківське, Щастя. Тут рівень руйнації наближений до 90%.