Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Пюре, фрі чи в мундирі?
Пюре, фрі чи в мундирі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ оприлюднив звернення до білоруських і російських військових: що їм пропонують

Білорусам гарантують можливість негайного повернення додому.

Генштаб ЗСУ оприлюднив звернення до білоруських і російських військових: що їм пропонують
Фото ілюстративне
Фото: тг-канал Той самий Кухарчук

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив звернення до білоруських і російських військових.

Відео опублікували на Facebook-сторінці Генштабу.

Як ідеться у зверненні, якщо білорусів змусять взяти участь у війні проти України і їм не вдасться відмовитися, то після перетину кордону вони повинні зупинитися підрозділами. Необхідно також зупинити техніку, підняти білі прапори і дочекатися представників командування ЗСУ.

Білорусам гарантують можливість негайного повернення додому. Якщо ж вони боятимуться переслідувань із боку режиму Лукашенка, то зможуть залишитися в Україні до закінчення війни, проживаючи у спеціальних військових містечках.

Техніку і зброю в належному стані військові Білорусі зможуть отримати після закінчення війни.

У Генштабі додали, що росіянам, які вирішили стати частиною окупаційної армії, пропонують два шляхи: добровільну здачу в полон (із дотриманням Україною всіх міжнародних конвенцій і належними умовам утримання), або ж гарантовану загибель.

Нагадаємо, ЗСУ заходять у Херсон. Окупантам, які ще залишилися в місті, наказують здатися, щоб зберегти життя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також