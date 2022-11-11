Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив звернення до білоруських і російських військових.

Відео опублікували на Facebook-сторінці Генштабу.

Як ідеться у зверненні, якщо білорусів змусять взяти участь у війні проти України і їм не вдасться відмовитися, то після перетину кордону вони повинні зупинитися підрозділами. Необхідно також зупинити техніку, підняти білі прапори і дочекатися представників командування ЗСУ.

Білорусам гарантують можливість негайного повернення додому. Якщо ж вони боятимуться переслідувань із боку режиму Лукашенка, то зможуть залишитися в Україні до закінчення війни, проживаючи у спеціальних військових містечках.

Техніку і зброю в належному стані військові Білорусі зможуть отримати після закінчення війни.

У Генштабі додали, що росіянам, які вирішили стати частиною окупаційної армії, пропонують два шляхи: добровільну здачу в полон (із дотриманням Україною всіх міжнародних конвенцій і належними умовам утримання), або ж гарантовану загибель.

Нагадаємо, ЗСУ заходять у Херсон. Окупантам, які ще залишилися в місті, наказують здатися, щоб зберегти життя.