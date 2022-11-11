Громадський транспорт Вінниці відзавтра курсуватиме на пів години раніше, аби зменшити навантаження на енергосистему

Також влада врахувала численні звернення жителів.

Із 12 листопада громадський транспорт Вінниці на основних маршрутах розпочинатиме роботу на пів години швидше.

Про це повідомили в пресслужбі Вінницької міської ради.

Тепер транспорт виїжджатиме на маршрути о 5.30.

"Йдеться про трамваї за маршрутом №№ 1, 4, 6 та тролейбуси №№ 3, 4, 5, 10. Час завершення роботи залишається незмінним – 23:00", - йдеться в повідомленні.

В міськраді додали: пішли на такий крок, врахувавши численні звернення жителів та для економії електроенергії - це зменшить навантаження на систему енергоживлення депо у пікові години.

Нагадаємо, вночі 11 листопада Росія обстріляла об’єкт критичної інфраструктури Вінницької області.

Тим часом із 2 листопада у Києві замість тролейбусів почали курсувати автобуси. Для зробили для того, щоб зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику.