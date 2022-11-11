Укрпошта анонсувала випуск поштової марки на честь звільнення Херсону від російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

"Несила терпіти! Анонсуємо поштовий випуск «Херсон - це Україна!». Авжеж, ми готувалися заздалегідь. Захоплювались нескореними херсонцями, коментували та вдосконалювали ескіз, із завмиранням серця стежили за просуванням ЗСУ, сподівались, нескінченно скролили стрічку новин, омріювали день, коли у місті знову майорітиме український прапор, - і ось, з невимовною любов'ю до наших людей презентуємо новинку", - йдеться в повідомленні.

Набір включає марковий аркуш, художній конверт та листівку. Його можна предзамовити за посиланням.

Основним елементом марки є скибка кавуна, на якій зображено сюжети, що супроводжували тимчасову окупацію міста: мирні мітинги, будівлі у вогні, тортури. Насіння має вигляд ракет, якими російські загарбники обстрілювали Херсонщину. На аркуші також видніється мапа із позначенням звільненого Збройними силами України Херсона, міста-героя.

На художньому конверті й листівці зображено також протести мешканців.

Тираж маркового аркуша - 150 000 екземплярів. Номінальна вартість - U. Дату введення в обіг обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, раніше українці обрали ескіз різдвяно-новорічної марки 2022 року, яку випустять у грудні.