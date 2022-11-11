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На Одеській митниці перевірили 133 нерозмитнених контейнерів і виявили товарів на 1,5 млрд гривень

ДБР надасть правову оцінку діям посадовців, які в умовах війни не вжили заходів для своєчасного поповнення держбюджету.

На Одеській митниці перевірили 133 нерозмитнених контейнерів і виявили товарів на 1,5 млрд гривень
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Державне бюро розслідувань відзвітувало про завершення перевірки на Одеській митниці, де в жовтні виявили 133 нерозмитнених контейнерів, в одному з яких знаходився вертоліт Мі-2.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За попередніми оцінками, вартість товару складає щонайменше 1,5 млрд гривень.

"Гроші від їх продажу мали б поповнити бюджет країни, що воює", - зазначили в ДБР.

Як повідомлялося, 18 жовтня працівники ДБР виявили на Одеській митниці 133 контейнери з товарами, термін розмитнення яких сплив. Під час обшуків слідчі знайшли гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, у тому числі брендового, будівельні матеріали та устаткування.

"Впродовж тривалого часу посадовці митниці не вжили жодних заходів щодо передачі виявленого товару уповноваженим органам для їх реалізації та направлення коштів у дохід держави. Ймовірно, йдеться про схему ухиляння від сплати податків, що призводить до втрати бюджетом значних коштів", - наголосили в ДБР.

Документи на виявлені товари відсутні, як і відомості щодо більшості їхніх власників. Однак, зазначили в ДБР, деякі підприємці, дізнавшись про обшуки, виявили бажання повернути товар, сплативши відповідні штрафи та митні збори.

ДБР запевняє, все буде згідно з Законом і країні будуть відшкодовані всі кошти. Слідчі дії тривають.

"Зокрема, буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах війни не вжили жодних заходів для своєчасного наповнення бюджету", - наголосили в Бюро.

 

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