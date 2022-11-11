На Херсонському напрямку українські військові затрофеїли рідкісну БМП "Басурманін"

Такі БМП були вперше презентовані росіянами в 2018.

Українські військові затрофеїли рідкісну російську бойову машину піхоти "Басурманін". Техінка захоплена на Херсонському напрямку.

Ця БМП-1АМ є модернізованим варіантом, повідомив СтратКом ЗСУ в телеграм.

"Херсон продовжує дивувати трофеями. ЗСУ затрофеїли дуже рідкісну БМП-1АМ "Басурманін". Це модернізація БМП-1 2018 з БМ від БТР-82А та двигуном УТД-20С1 на 300 к.с. Штучний продукт! Відомо про 14 знищених таких ББМ та 4 трофейні. Але, як відомо, трофеїв багато не буває!" – наголосили військові.

"Басурманін", за даними агентства Армія Inform, уперше росіяни продемонстрували в 2018 році. Два роки тому першу партію цих БМП передали російській 35-й бригаді.

Модернізація стосувалася гармати – замість 73-мм "Грому" встановили бойові модулі від БТР з 30-мм гарматою з комбінованим прицілом, 7,62-мм кулеметом ПКТМ та системою 902В "Туча", яка дозволяє встановлювати маскувальні аерозольні завіси.

Нагадаємо, російське міністерство оборони заявляло, що при відступі з правобережжя Херсонської області нібито не залишило своєї техніки та озброєння.