У регіоні вже підірвалося чимало жителів.

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів не поспішати з поверненням у деокуповані населені пункти.

Таке звернення він оприлюднив на своїх сторінках у соцмережах.

За словами Янушевича, є небезпека обстрілів з боку Росії. Також необхідно розмінувати територію області.

"Перед поверненням території мають обстежити вибухотехніки. На жаль, вже є багато жертв серед цивільних, які підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Орки перед своєю втечею замінували все. Тому будьте максимально обережними", - наголосив Янушевич.

За вказівкою Президента обласна адміністрація розробила план допомоги херсонцям, які залишаються в області.

"Як тільки дозволять військові, одразу приступимо до його реалізації", - додав Янушевич.

Очільник ОВА також закликав зберігати інформаційну тишу щодо подій в області, пов'язаних зі звільненням від окупантів.

Нагадаємо, жителів звільненої від російських окупантів Херсонської області закликають не торкатися підозрілих предметів, а також не заходити в адмінбудівлі, в яких перебували загарбники.