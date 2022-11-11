Україна приєдналася до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Камбоджі підписав від імені України Інструмент про приєднання до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії. Церемонія підписання відбулася під час саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), який проходить у Пномпені.

Про це повідомила пресслужба МВС.

«АСЕАН — один із регіонів, який найшвидше розвивається в світі. Тут відкриваються великі можливості для торгівлі, а політична підтримка країн АСЕАН є важливою для протидії агресії Росії. Приєднання до основоположного договору цього потужного об’єднання принесе конкретні вигоди Українській державі, бізнесу та громадянам», — наголосив Кулеба.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Україна розпочала процес приєднання до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії ще в 2017 році, але процес рухався повільно. Зрушити його з мертвої точки вдалося лише після того, як у 2020 році МЗС визначило Азію одним із пріоритетних напрямів зовнішньої політики та ухвалило комплексну Азійську стратегію.

«У рамках Азійської стратегії ми здійснили ревізію проєктів, які давно не рухалися, провели додаткові переговори з партнерами і узгодили Інструмент про приєднання до основоположного договору АСЕАН. Я вдячний Камбоджі, яка нині головує в Асамблеї, за організацію церемонії підписання цього документа на нинішньому саміті лідерів країн Південно-Східної Азії. Цей крок виводить наші відносини з країнами АСЕАН на якісно новий рівень», — зазначив очільник МЗС.

Міністр підкреслив, що після набуття чинності договором Україна та АСЕАН матимуть нормативно-правову базу задля підтримання регулярних політичних, економічних, культурних і гуманітарних контактів та розвитку взаємовигідних проєктів.

Нагадаємо, 9 листопада міністр закордонних справ України вперше в історії прибув із візитом до Камбоджі на саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Планувалось, що на саміті ACEAH Кулеба проведе двосторонні зустрічі і підпише Інструмент про приєднання до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії. Таким чином Україна стане першою країною Центральної Європи, яка приєднається до основоположного документу АСЕАН.

В межах ACEAH Кулеба вже зустрівся з міністром закордонних справ Брунею. Глава МЗС подякував за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. А також провів зустріч із главою МЗС Таїланду.