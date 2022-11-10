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Єврокомісія пропонує посилити кібербезпеку і покращити пересування військових всередині ЄС

Пропозиції пролунали на тлі російських кібератак. 

Єврокомісія пропонує посилити кібербезпеку і покращити пересування військових всередині ЄС
Президентка Єврокомісії (ілюстративне фото)
Фото: EPA\UPG

Європейська комісія запропонувала два плани дій щодо посилення безпеки всередині Євросоюзу. Перший стосується кібербезпеки, другий – пришвидшення пересування через кордони військових, проінформувало Reuters.

Пропозиції виникли на тлі війни в України. 

"Війна повернулася до наших кордонів, а російська агресія проти України підриває мир і міжнародну систему, засновану на визнаних у всьому світі правилах", – зазначив очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. 

Єврокомісія зазначила, що російські кібератаки на країни блоку стали "тривожним дзвінком". Через це необхідні додаткові дії для захисту громадян і збройних сил, також варто активізувати співпрацю з НАТО. 

Зокрема, пропонується посилити співпрацю між військовими та цивільними кіберспільнотами. 

Другий план дій щодо військової мобільності, запропонований Європейською комісією, допоможе європейським збройним силам краще, швидше та в достатньому масштабі реагувати на кризи, що зʼявляються на зовнішніх кордонах ЄС і за його межами.

Нагадаємо, що хакерські угруповання, які повʼязують з силовим блоком Росії, здійснювали багаторазові атаки на країни Заходу. 

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