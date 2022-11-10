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Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Брунею

Очільник МЗС подякував за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Пномпені (столиці Камбоджі) з міністром закордонних справ Брунею.

Про це він написав у Твіттері.

“Я зустрівся сьогодні в Пномпені з міністром закордонних справ Брунею Еріваном Юсофом”, – зазначив він. 

Кулеба подякував Брунею за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. 

“Ми обговорили шляхи розвитку політичного діалогу, забезпечення продовольчої безпеки та подолання енергетичних викликів України”, – додав очільник .

Нагадаємо, 9 листопада очільник українського МЗС вперше в історії прибув із візитом до Камбоджі. Дмитро Кулеба братиме участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). 

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