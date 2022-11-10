Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Брунею

Очільник МЗС подякував за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Пномпені (столиці Камбоджі) з міністром закордонних справ Брунею.

Про це він написав у Твіттері.

“Я зустрівся сьогодні в Пномпені з міністром закордонних справ Брунею Еріваном Юсофом”, – зазначив він.

Кулеба подякував Брунею за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

“Ми обговорили шляхи розвитку політичного діалогу, забезпечення продовольчої безпеки та подолання енергетичних викликів України”, – додав очільник .