Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Брунею

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Пномпені (столиці Камбоджі) з міністром закордонних справ Брунею.
Про це він написав у Твіттері.
“Я зустрівся сьогодні в Пномпені з міністром закордонних справ Брунею Еріваном Юсофом”, – зазначив він.
Кулеба подякував Брунею за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
“Ми обговорили шляхи розвитку політичного діалогу, забезпечення продовольчої безпеки та подолання енергетичних викликів України”, – додав очільник .
I met with Bruneian Foreign Minister II Dato Erywan Yusof in Phnom Penh today. Grateful to Brunei for firmly supporting Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We discussed ways to develop political dialogue, ensure food security and overcome Ukraine’s energy challenges. pic.twitter.com/Pz9M6e8tar— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2022