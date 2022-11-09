Колишній посол США Паєтт буде координувати енергетичну підтримку України, - Держдепартамент

США будуть тісно співпрацювати з партнерами по G7.

Помічника держсекретаря з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтта попросили координувати енергетичну підтримку України з боку уряду США та міжнародних партнерів.

Про це повідомила пресслужба Держдепартамента США.

“Це включає керівництво нашою залученістю до зусиль G7, про які міністри закордонних справ оголосили минулого тижня. Помічник держсекретаря Паєтт має унікальну кваліфікацію, щоб керувати цими зусиллями, оскільки він працював послом США в Україні з 2013 по 2016 рік, а також очолював міжнародну енергетичну політику та програми допомоги Департаменту”, - зазначив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Він додав, що Держдепартамент працюватиме з Міністерством енергетики, Міністерством оборони, Агентством США з міжнародного розвитку та Радою національної безпеки, щоб оцінити запити від уряду України. Відповідно будуть визначатись ресурси чи обладнання, які можуть відповідати завданню.

Також міжвідомча група працюватиме з міжнародними партнерами через механізм G7 для надання необхідного обладнання та допомоги для ремонту, обслуговування та зміцнення українського енергетичного сектору цієї зими.

Прайс наголосив, що Інтенсивність ударів Росії різко зросла з 10 жовтня, РФ прагне розірвати енергетичну мережу та залишити мільйони українців без електроенергії, води чи тепла в холодні зимові місяці.

“Президент Путін зазнав поразки на полі бою, тому тепер він веде війну проти цивільної інфраструктури України. Ми повинні переконатися, що він також зазнає невдачі”, - підкреслив Нед Прайс.

Нагадаємо, як раніше повідомили у Держдепартаменті, заяви керівництва Росії про начебто готовність до переговорів залишатимуться голослівними, допоки не почнуть підкріплюватися реальними кроками.