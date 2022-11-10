Російське посольство в Індонезії підтвердило, що Путін не поїде на G20

Президент РФ не братиме персональної участі в саміті країн G20 в Індонезії. На захід поїде делегація під керівництвом міністра закордонних справ Сергія Лаврова, пише Bloomberg із посиланням на заяву російського посольства.

"Підтверджую, що головою російської делегації на майбутньому саміті G20 буде Сергій Лавров", – заявив пресаташе.

Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що Путін не братиме участь в саміті, оскільки Кремль нібито занепокоєний його безпекою.

Речник міністерства інвестицій і морської справи Індонезії Джоді Махарді говорив, що Путін долучиться до обговорень в онлайн-форматі.

Саміт країн G20 відбудеться на Балі наступного тижня. МЗС України закликало відкликати запрошення президенту РФ на заході та виключити Росію із Group of 20.