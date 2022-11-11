Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
Пюре, фрі чи в мундирі?
Пюре, фрі чи в мундирі?
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Відключення електропостачання 10 листопада заплановані по всій Україні, – Укренерго
Відключення електропостачання 10 листопада заплановані по всій Україні, – Укренерго
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
У Путіна закінчуються варіанти щодо України, – Bloomberg
У Путіна закінчуються варіанти щодо України, – Bloomberg
Військове командування РФ не просило про “зелений коридор” для виведення військових з Херсона, – Громов
Військове командування РФ не просило про “зелений коридор” для виведення військових з Херсона, – Громов
ГоловнаПолітика

Україна та Камбоджа зміцнюватимуть зв’язки, – Кулеба

“Вдячний Камбоджі за підтримку”.

Україна та Камбоджа зміцнюватимуть зв’язки, – Кулеба
Фото: twitter.com/dmytrokuleba

Україна та Камбоджа зміцнюватимуть зв’язки. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільник українських дипломатів підтвердив нашу зацікавленість у розвитку міцного зв’язку між Україною та Камбоджею. 

“Вдячний Камбоджі за підтримку та солідарність з Україною”, – написав він у Твіттері.

“Я привітав віце-прем’єр-міністра та міністра закордонних справ Прака Сохонна з успіхом Камбоджі під час головування (на саміті, - ред.) в Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)”, – додав Кулеба.

Фото: twitter.com/dmytrokuleba

Нагадаємо, міністр закордонних справ України вперше в історії прибув із візитом до Камбоджі. Дмитро Кулеба взяв участь у саміті АСЕАН.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також