Україна та Камбоджа зміцнюватимуть зв’язки. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільник українських дипломатів підтвердив нашу зацікавленість у розвитку міцного зв’язку між Україною та Камбоджею.

“Вдячний Камбоджі за підтримку та солідарність з Україною”, – написав він у Твіттері.

“Я привітав віце-прем’єр-міністра та міністра закордонних справ Прака Сохонна з успіхом Камбоджі під час головування (на саміті, - ред.) в Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)”, – додав Кулеба.

Фото: twitter.com/dmytrokuleba

Нагадаємо, міністр закордонних справ України вперше в історії прибув із візитом до Камбоджі. Дмитро Кулеба взяв участь у саміті АСЕАН.