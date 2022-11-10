Держдепартамент США оголосив про надання фінансової допомоги Україні на розмінування територій

Розмінування територій України може зайняти до 7 років.

Держдепартамент США оголосив про надання фінансової допомоги у розмірі майже 90 млн доларів на розмінування українських територій.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Завдяки такому сприянню планується залучити 100 груп з розмінування й підтримати масштабний проєкт з розбудови фахового центру підготовки та оснащення усіх фахівців, які займаються розмінуванням українських територій”, - йдеться у повідомленні.

Заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян зазначила, що від 24 лютого рятувальники отримали від британців близько 70 одиниць пожежно-рятувальної техніки й велику кількість пожежно-рятувального спорядження. В свою чергу, Франція передала 76 одиниць пожежно-рятувальних та медичних автомобілів та інших засобів загалом на 8,54 млн євро.

Як раніше повідомлялось, загалом від американських партнерів для потреб ДСНС надійшло обладнання на більш ніж 800 тис. доларів.