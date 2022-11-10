Україна отримала від Польщі ще 1570 терміналів Starlink

За підтримки польського уряду наша держава має вже 5 тисяч терміналів.

Польща надала Україні чергову партію терміналів Starlink - 1570.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, від 24 лютого наша держава від донорів та партнерів отримала понад 20 тисяч терміналів, з них 5 тисяч - за підтримки польського уряду.

"Це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли маємо проблеми з електроенергією. Коли світло зникає — в деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери. Тому забезпечимо країну публічними точками WI-FI, де люди зможуть бути на зв'язку", - зауважив Федоров.

Він зазначив, що частину Starlink передадуть цивільним адміністраціям на деокуповані території. Також терміналами забезпечать Укрзалізницю, аби пасажири і працівники мали стабільний мобільний зв'язок та інтернет.

Нагадаємо, вже понад 400 терміналів отримали медичні заклади України.

SpaceX витрачає майже $20 млн щомісяця на підтримку супутникових послуг в нашій державі.