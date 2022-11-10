Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
ГоловнаТехнології

Україна отримала від Польщі ще 1570 терміналів Starlink

За підтримки польського уряду наша держава має вже 5 тисяч терміналів.

Україна отримала від Польщі ще 1570 терміналів Starlink
Фото: Telegram/Fedorov

Польща надала Україні чергову партію терміналів Starlink - 1570.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, від 24 лютого наша держава від донорів та партнерів отримала понад 20 тисяч терміналів, з них 5 тисяч - за підтримки польського уряду.

"Це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли маємо проблеми з електроенергією. Коли світло зникає — в деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери. Тому забезпечимо країну публічними точками WI-FI, де люди зможуть бути на зв'язку", - зауважив Федоров.

Він зазначив, що частину Starlink передадуть цивільним адміністраціям на деокуповані території. Також терміналами забезпечать Укрзалізницю, аби пасажири і працівники мали стабільний мобільний зв'язок та інтернет.

Нагадаємо, вже понад 400 терміналів отримали медичні заклади України.

SpaceX витрачає майже $20 млн щомісяця на підтримку супутникових послуг в нашій державі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також