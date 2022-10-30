"Байрактари" оснастять ракетами, щоб збивати дрони-камікадзе, а також ворожі літаки

Для цього Baykar підписав угоду з турецькою компанією Roketsan.

Baykar хоче оснастити свої безпілотники ракетами класу "повітря-повітря", аби вони могли збивати не лише інші дрони, а й літаки, повідомляє Daily Sabah з посиланням на DPA.

Як розповів глава турецької компанії Халук Байрактар, невдовзі їхні безпілотники Bayraktar TB2 і Akıncıs обладнають такими ракетами. Уже тривають випробування.

Для реалізації такого задуму Baykar підписав контракт із турецьким виробником зброї Roketsan для інтеграції зенітної ракети Sungur .

Такий тип ракет - це ефективний засіб для ураження рухомих цілей, наголосили в Roketsan і заявили, що Поєднання "Байрактара" зі Sungur змінить правила гри. Інтеграція ракет з бойовими безпілотниками Akıncı та Bayraktar TB2 може призвести до створення недорогої концепції повітряного патрулювання для знищення ударних вертольотів та дронів, зокрема, дронів-камікадзе.

Нагадаємо, Baykar планує завершити будівництво заводу з виробництва БпЛА в Україні через два роки.