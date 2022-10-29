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Україна очікує на реакцію Туреччини та ООН на призупинення Росією зернової угоди

Російська сторона продовжує всіляко торпедувати роботу Чорноморського зернового коридору.

Україна очікує на реакцію Туреччини та ООН на призупинення Росією зернової угоди

Українська сторона очікує на реакцію Туреччини та ООН на заяву Росії про призупинення дії зернової угоди.

Про це написав у фейсбуці спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Російська сторона продовжує всіляко торпедувати роботу Чорноморського зернового коридору, ставлячи під сумнів доцільність його подальшого функціонування. МЗС України неодноразово попереджало про це, зокрема в заяві 24 жовтня.

Розглядаємо повідомлення Міноборони РФ про призупинення Росією участі в зерновій угоді саме як втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки під надуманим приводом останніх подій в Севастополі", - зазначив він.

Ніколенко наголосив, що зараз дуже важлива реакція ООН та Туреччини.

"Надзвичайно важливо, аби ООН та Туреччина як гарантори зернової угоди, а також країни, які залежать від експорту українських зернових, надіслали Росії чіткий сигнал про неприпустимість утримання сотень мільйонів людей в світі, зокрема в Африці, Азії та Латинській Америці, в заручниках голодних ігор Кремля", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що підтримують контакти з російською владою після повідомлень про те, що Москва припинила участь в зерновій угоді.

Сьогодні Росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації зернової угоди нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що причиною вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.

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