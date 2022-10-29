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Шольц планує відвідати Китай та обговорити війну в Україні

4 листопада  канцлер Німеччини зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Шольц планує відвідати Китай та обговорити війну в Україні
Фото: Урсула фон дер Ляйєн у Twitter

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Китай, де планується обговорити російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву служба преси та інформації федерального уряду ФРН.

"4 листопада 2022 року канцлер Шольц спочатку зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном у Пекіні. Потім канцлер проведе переговори з прем'єр-міністром Лі Кецяном", - йдеться у повідомленні.

Переговори будуть присвячені двостороннім відносинам, міжнародним питанням, таким як боротьба зі зміною клімату, загарбницька війна Росії в Україні та ситуація в регіоні Східної Азії.

Шольца супроводжуватиме бізнес-делегація.

Нагадаємо, раніше Шольц провів телефонну розмову з новим прем'єром Британії

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