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Пашинян пропонує лишити росіян в Карабаху ще на 20 років

Документ можуть підписати у Сочі 31 жовтня.

Пашинян пропонує лишити росіян в Карабаху ще на 20 років
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото: arka.am

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий на тристоронній зустрічі в Сочі 31 жовтня підписати документ про продовження терміну перебування в Нагірному Карабаху російських "миротворців".

Про це він сказав, виступаючи на з'їзді правлячої партії "Громадянський договір", інформує Arka.

"Я офіційно заявляю: я готовий у Сочі підписати документ і визнати, щоб присутність російських миротворців у Карабаху беззастережно і без передумов було продовжено на 10, 15, 20 років. Я пропоную, щоб президент Росії виступив із такою пропозицією, якщо потрібно, я виступлю з такою пропозицією, але Росія має підтримати цю пропозицію, оскільки я не можу вирішувати, що російські "миротворці" мають залишатися там на якийсь термін. Це – тристоронній папір, і якщо ми та Росія погодимося, то будемо більшість", - заявив він.

При цьому Пашинян наголосив, що досі не виконана обіцянка та зобов'язання про те, що азербайджанці мають вийти із зони відповідальності РФ, навівши приклад ситуації навколо села Парух.

"Ці питання мають прозвучати: Росія своїх пропозицій чітко дотримується чи ні", - сказав він.

Нагадаємо, що Вірменія та Азербайджан домовилися про розміщення цивільної місії ЄС вздовж кордону, яка працюватиме спільно з комісіями з делімітації. Алієв заявив, що Азербайджан і Вірменія можуть підписати мирну угоду до кінця року. За його словами, проти їхніх пропозицій щодо угоди не заперечують ні Вірменія, ні ЄС.

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