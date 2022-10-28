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Для підтримки України Канада випустить державні облігації (доповнено)

Еквівалентні надходження від п'ятирічних облігацій будуть направлені безпосередньо в Україну через рахунок, який адмініструє Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Для підтримки України Канада випустить державні облігації (доповнено)
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував випуск державних облігацій на підтримку України.

Про це йдеться на канадському урядовому сайті.

За словами Трюдо, такий крок допоможе українському уряду продовжити свою діяльність і фінансувати виплату пенсій та придбання палива, щоб пережити зимовий період.

У своєму Twitter прем'єр додав, що канадці зможуть звернутися до великих банків, щоб придбати ці облігації.

Еквівалентні надходження від п'ятирічних облігацій будуть направлені безпосередньо в Україну через рахунок, який адмініструє Міжнародний валютний фонд (МВФ), йдеться в повідомленні.

Ці кошти доповнять виділені нашій державі цьогоріч $2 млрд.

Доповнено. За інформацією прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, облігації випустять на суму 500 млн канадських доларів.

Нагадаємо, Україна має отримати від Канади майже чотири десятки сучасних броньованих автомобілів упродовж місяця.

Також уряд Канади готує гуманітарну допомогу, яка допоможе мешканцям України підготуватися до зими.

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