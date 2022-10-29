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Словенія передала Україні 28 танків М-55S

Раніше Словенія відправила до України 35 бронетранспортерів-амфібій BVP M80A.

Словенія передала Україні 28 танків М-55S
Фото: twitter.com/BrisarB

У Міністерстві оборони Словенії підтвердили, що передали Україні модернізовані танки М-55S.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на видання 24UR.

Зазначається, що Словенія передала Україні танки в рамках угоди між прем'єр-міністром країни Робертом Голобом та канцлером Німеччини Олафом Щольцом.

Словенія пообіцяла Україні 28 танків М-55S, в обмін на техніку з Німеччини - 35 важких автонавантажувачів 8х8 та п'ять важких водяних цистерн 8х8 для формування середньої батальйонної групи. Це - значна партія словенської військової підтримки Україні.

У липні Словенія відправила до України 35 бронетранспортерів-амфібій BVP M80A.

Нагадаємо, M-55S – це модернізація радянського танка Т-55. Вона оснащена 105-мм гарматою з тепловим кожухом, активною бронею та покращеною системою управління вогнем.

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