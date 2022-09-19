Україна отримає від Словенії 28 танків

Словенія та Німеччина домовилися про схему "кругового обміну", внаслідок якої Україна отримає 28 модернізованих танків M-55S.

Про це повідомляє пресслужба прем’єр-міністра Словенії Роберта Голоба.

Повідомляється, що Словенія в обмін на передані Україні танки отримає 35 німецьких вантажних автомобілів і п’ять автомобільних цистерн.

"Цей "круговий обмін" також посилить оборонне співробітництво між Словенією та Німеччиною", – зазначається в повідомленні.

Як повідомляє “Мілітарний”, танки були модернізовані Словенією в 1999 році. M-55S – це модернізація радянського танка Т-55. Вона оснащена 105-мм гарматою з тепловим кожухом, активною бронею та покращеною системою управління вогнем.

Нагадаємо, після тривалих перемовин уряди Німеччини та Греції узгодили схему для передачі в Україну 40 БМП-1 радянського виробництва.