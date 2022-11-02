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На виборах до парламенту Ізраїлю перемагає партія Нетаньягу

Остаточні результати будуть опубліковані пізніше.

На виборах до парламенту Ізраїлю перемагає партія Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

В Ізраїлі партія "Лікуд" на чолі з експрем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу перемагає на виборах до парламенту (Кнесету).

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані екзит-полів.

Згідно з опитуваннями виборців, табір союзників експрем’єра набирає 61-62 мандати. Таким чином Нетаньягу зможе повернутися в крісло глави уряду Ізраїлю.

Явка виборців становила близько 70%.

Остаточні результати будуть опубліковані пізніше.

Загалом у виборах до однопалатного Кнесету взяли участь 40 партій, 11 з яких, судячи з опитувань, мають шанси набрати достатньо голосів, щоб потрапити до парламенту. Основним суперником партії "Лікуд" вважається центристська "Еш Атід", якою керує нинішній прем’єр Яїр Лапід.

Нагадаємо, вибори до Кнесету, що відбулися 1 листопада, – п’яті за останні три з половиною роки. У червні розпалася восьмипартійна коаліція на чолі з колишнім прем’єром Нафталі Беннетом. Вона проіснувала лише рік. Уряд Ізраїлю очолив голова зовнішньополітичного відомства Лапід. Він залишатиметься при владі і до створення нового Кабінету міністрів.

У 2019 році Нетаньягу, який очолював  уряд, звинуватили у хабарництві, шахрайстві та у зловживанні довірою. Усі обвинувачення він відкинув, але втратив посаду прем’єра. Після нього прем’єром став Беннет, а згодом – Лапід.

У червні 2021 року Лапід призначив склад уряду. У новому Кабміні вперше за 12 років не було представників політсили Нетаньягу.

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