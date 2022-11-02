Пентагон занепокоєний можливими намірами РФ придбати іранські ракети

Якщо США побачить, що Росія використовує іранські ракети, ця інформація буде розголошена.

Наразі Пентагон не бачить ознак того, що Росія прагне отримати від Ірану додаткові безпілотники для використання у війні проти України. Це ж стосується і ракет класу "земля-земля".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речника Пентагону Патрика Райдера.

"Нам відомо, що Іран надав Росії безпілотники та очікуватимемо, що він, найімовірніше, проситиме ще. Ми справді занепокоєні тим, що Росія також може прагнути отримати додаткове високотехнологічне ракетне озброєння від Ірану, наприклад ракети "земля-земля", для використання в Україні", – сказав Райдер.

Як він зазначив, США розголосить інфорацію, якщо побачить, як Росія використовує таке озброєння в Україні

“Я б сказав, що ця інформація яскраво свідчить про змовницький характер відносин Росії та Ірану з тим, щоб атакувати українських громадян і підтримувати незаконну російську окупацію", – додав речник Міноборони США.

Як раніше повідомлялось, на початок листопада заплановано відправлення з Ірану до РФ партії з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.