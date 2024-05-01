Безпілотники атакували дві області РФ: на Рязанському НПЗ виникла пожежа

У ніч на середу, 1 травня, Рязанську та Воронезьку області Росії атакували безпілотники. На Рязанському нафтопереробному заводі почалася пожежа.
Про це повідомили російські ЗМІ, а також губернатори Рязанської області Манков та Воронезької Гусєв.
За словами очевидців, атака на завод сталася близько третьої години ранку. Спочатку було чутно гул, а потім прогриміли два вибухи.
Гусєв, губернатор Воронезької області, повідомив про два збиті безпілотники.
За словами губертнатора Рязанської області Малкова, один безпілотник нібито збили. Проте про кільність безпілотників, які досягнули цілі, він нічого не написав.
Рязанський нафтопереробний завод перебуває під контролем НК "Роснафти". Більшість продуктів нафтопереробки експортується.
- У березні найбільший нафтопереробний завод "Роснафти", який знаходиться в Рязані отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти внаслідок удару дронів. Рязанський завод є третім у Росії за рівнем потужностей після Газпромнєфть-ОНПЗ в Омську і Кірішинєфтєоргсинтез біля Санкт-Петербурга.
- За даними ГУР, станом на 27 березня з 2022 відбулося щонайменше 12 атак на великі російські нафтопереробні заводи і як мінімум дев'ять цього року, а також кілька терміналів, складів і сховищ.
- Проте вже у квітні ЗМІ повідомляли, що Росії вдалося досить швидко відремонтувати ключові нафтопереробні заводи, які зазнали ударів українських безпілотників. Зокрема, там скоротили пропускну потужність до приблизно 10% з майже 14% наприкінці березня. Що стосується Рязанського заводу, то він повернув в експлуатацію установки первинної переробки нафти CDU-4 і головну установку CDU-6.