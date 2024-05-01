Поліція Нью-Йорка арештувала десятки учасників пропалестинського мітингу, які заблокували будівлю університету

Президентка Колумбійського університету вважає, що за акцією стоять люди, не пов'язані з ним.

Поліція Нью-Йорка 1 травня арештувала десятки учасників пропалестинського мітингу в Колумбійському університеті. Під час мітингу, учасники якого виступають проти війни в Газі, 100 людей на добу заблокували університетський кампус Гамільтон-голл, пише BBC.

Президентка університету Немат Шафік повідомила, що спершу до будівлі увійшла група людей, потім один із них зачинив двері, але згодом відкрив їх, аби впустити інших протестувальників. На думку Шафіка, діями керували "люди, не пов'язані з університетом".

"Особи, які зайняли Hamilton Hall, пограбували майно університету та вторглися", – написала Шафік поліції.

Вона сказала, що охоронців, які опинилися зачиненими всередині, вдалося звільнити. Президентка університету наполягає, що протести стали "магнітом для протестувальників за межами наших воріт" і створили небезпечну ситуацію.

Вона додала, що "з великим жалем" просила провести рейд поліції. За даними медіа, арештували до 100 людей, минулося без постраждалих.

Колумбійський був першим університетом, де в кампусі з'явився великий пропалестинський мітинг. Потім вони поширилися на інші, і сумарно у кампусах Техасу, Каліфорнії, Джорджії, Північної Кароліни, Юти, Вірджинії, Нью-Мексико, Каліфорнії, Нью-Джерсі, Коннектикуту та Луїзіани поліція заарештувала понад 1000 протестувальників.

Але інші університети зайняли інший підхід і дозволили протестам продовжуватися безперешкодно.