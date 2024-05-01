Король Чарльз ІІІ відновив виконання публічних обов'язків

Монарх завітав до центру лікування хворих на рак та повідомив пацієнтам, що почувається добре.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ офіційно повернувся з умовного "лікарняного" - монарх вперше після оголошення про його боротьбу з раком здійснив публічний візит.

Як пише Reuters, глава держави завітав до онкологічного центру Макміллан-Коледж у Лондоні. Він поспілкувався з пацієнтами і розповів одному з них, що почувається "добре". Проте уточнив, що буде змушений пройти необхідні лікувальні процедури.

Чарльз також офіційно став покровителем благодійної організації Cancer Research, метою якої є поширення інформації про рак та заклик до ранньої діагностики хвороби.

У Букінгемському палаці вже анонсували деякі подальші плани короля. У червні він, найімовірніше, візьме участь у відзначенні 80-ої річниці висадки союзних військ у Нормандії. Також Чарльз та його дружина Камілла особисто прийматимуть у Лондоні японського імператора Нарухіто, який прибуде з офіційним візитом.