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Король Чарльз ІІІ відновив виконання публічних обов'язків

Монарх завітав до центру лікування хворих на рак та повідомив пацієнтам, що почувається добре.

Король Чарльз ІІІ відновив виконання публічних обов'язків
Король Чарльз ІІІ
Фото: EPA

Король Великої Британії Чарльз ІІІ офіційно повернувся з умовного "лікарняного" - монарх вперше після оголошення про його боротьбу з раком здійснив публічний візит.

Як пише Reuters, глава держави завітав до онкологічного центру Макміллан-Коледж у Лондоні. Він поспілкувався з пацієнтами і розповів одному з них, що почувається "добре". Проте уточнив, що буде змушений пройти необхідні лікувальні процедури. 

Чарльз також офіційно став покровителем благодійної організації Cancer Research, метою якої є поширення інформації про рак та заклик до ранньої діагностики хвороби.

У Букінгемському палаці вже анонсували деякі подальші плани короля. У червні він, найімовірніше, візьме участь у відзначенні 80-ої річниці висадки союзних військ у Нормандії. Також Чарльз та його дружина Камілла особисто прийматимуть у Лондоні японського імператора Нарухіто, який прибуде з офіційним візитом. 

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