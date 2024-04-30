Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
У Києві прокуратура через суд вимагає знести голубник
У Києві прокуратура через суд вимагає знести голубник
Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ
Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
ГоловнаСвіт

Демократи у Палаті представників США заявили, що заблокують спробу відправити спікера Джонсона у відставку

Відповідну ідею просуває трампістка Марджорі Тейлор Грін.

Демократи у Палаті представників США заявили, що заблокують спробу відправити спікера Джонсона у відставку
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Фото: medya.press

Лідери демократів у Палаті представників США заявили, що блокуватимуть спробу відправити спікера Майка Джонсона у відставку, передає Politico.

Так демократи відреагували на ініціативу трампістки Марджорі Тейлор Грін внести відповідну пропозицію на розгляд Палати.

Зокрема, лідер демократів Хакім Джеффріс порадив членам своєї фракції голосувати, як підкаже совість. Раніше демократи теж заявляли про свій намір врятувати Джонсона від звільнення через законопроєкт про допомогу союзникам (зокрема, Україні, який уже ухвалили).

Наразі Тейлор Грін не з'являлася у Капітолії, тому припускають, що її погроза винести на розгляд конгресменів питання відставки Джонсона так і залишиться погрозою. 

  • Як відомо, у березні членкиня Палати представників США Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку Майка Джонсона.
  • Грін подала відповідне. Це той же процедурний крок, який у жовтні 2023 року призвів до відставки попереднього спікера від республіканців Кевіна Маккарті.
  • Тейлор Грін звинуватила Джонсона в тому, що він зробив занадто багато поступок демократам і Джо Байдену під час переговорів про фінансування уряду.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies