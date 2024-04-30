Демократи у Палаті представників США заявили, що заблокують спробу відправити спікера Джонсона у відставку

Лідери демократів у Палаті представників США заявили, що блокуватимуть спробу відправити спікера Майка Джонсона у відставку, передає Politico.
Так демократи відреагували на ініціативу трампістки Марджорі Тейлор Грін внести відповідну пропозицію на розгляд Палати.
Зокрема, лідер демократів Хакім Джеффріс порадив членам своєї фракції голосувати, як підкаже совість. Раніше демократи теж заявляли про свій намір врятувати Джонсона від звільнення через законопроєкт про допомогу союзникам (зокрема, Україні, який уже ухвалили).
Наразі Тейлор Грін не з'являлася у Капітолії, тому припускають, що її погроза винести на розгляд конгресменів питання відставки Джонсона так і залишиться погрозою.
- Як відомо, у березні членкиня Палати представників США Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку Майка Джонсона.
- Грін подала відповідне. Це той же процедурний крок, який у жовтні 2023 року призвів до відставки попереднього спікера від республіканців Кевіна Маккарті.
- Тейлор Грін звинуватила Джонсона в тому, що він зробив занадто багато поступок демократам і Джо Байдену під час переговорів про фінансування уряду.