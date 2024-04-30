Латвія передасть Україні новий пакет допомоги, який зможе покращити ППО та розвідку

Уряд Латвії погодив передачу Україні чергового пакета військової допомоги, який повинен покращити протиповітряну оборону та розвідувалькі можливості.
Про це повідомила прем’єрка Латвії Евіка Сіліня у Twitter (X).
"Уряд щойно погодив передачу ЗСУ ЗСУ зенітних установок НБС, тактичних безпілотних систем спостереження, а також інших основних матеріально-технічних засобів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону, так і розвідувальні можливості України", – йдеться у повідомленні.
Сіліня нагадала, що її країна щороку виділяє на військову підтримку України 0,25% власного ВВП.
"Кожним відправленням ми підтверджуємо дружбу до народу України та його боротьбу з агресором Росією, яка є найбільшою загрозою світовому миру та безпеці. Латвія щороку виділяє на військову підтримку України 0,25% ВВП. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як на двосторонньому рівні, так і разом із нашими союзниками", – зазначила вона.
Valdība tikko atbalstīja NBS pretgaisa aizsardzības lielgabalu, taktiskās bezpilota novērošanas sistēmas, kā arī citu būtisku materiāli tehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Tas palīdzēs uzlabot gan Ukrainas pretgaisa aizsardzību, gan izlūkošanas spējas. 1/2— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) April 30, 2024
- На початку квітня на сайті латвійського кабміну йшлося про те, що у протягом місяця Україні з резерву Національних збройних сил планують передати матеріально-технічні засоби, в тому числі озброєння та боєприпаси на суму 22,2 млн євро. Цей пакет підтримки передусім повинен включати боєприпаси, вибухівку та зброю, а також транспортне та особисте та допоміжне обладнання.
- Нещодавно у Латвії заявили, що готові передати Україні систему ППО малої дальності.
- А 16 квітня там повідомили, що готуються відправити до України першу партію дронів, придбану латвійською державою.
- На початку квітня прем’єрка Латвії Евіка Сіліна заявила, що Латвія планує передати Україні найближчим часом безпілотників власного виробництва на мільйон євро.
- У 2024 році підтримка латвійського уряду Україні перевищить 200 мільйонів євро, тоді як військова підтримка становитиме приблизно 0,25% валового внутрішнього продукту Латвії, або приблизно 112 мільйонів євро. Латвія має намір зберегти таку щорічну підтримку також у 2025 та 2026 роках.
- Також на чеську ініціативу Латвія надасть фінансування для закупівлі артилерійських снарядів 155мм калібру на загальну суму близько 10 мільйонів євро.