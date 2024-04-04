​Латвія передасть Україні найближчим часом безпілотників на мільйон євро

Загальна підтримка України Латвією цього року сягне 850 млн євро. Зокрема, країна виділяє кошти на чеську ініціативу, безпілотники та пакети військової допомоги.

Латвія планує передати Україні найближчим часом безпілотників власного виробництва на мільйон євро. Також на квітень запланована поставка чергового пакету військової допомоги на понад 20 мільйонів євро.

Про це із посиланням на заяву прем’єрки Латвії Евіки Сіліни під час після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, пише сайт латвійського кабміну.

Зазначається, що новий пакет військової допомоги Україні заплановано на квітень. З резерву Національних збройних сил планують передати матеріально-технічні засоби, в тому числі озброєння та боєприпаси на суму 22,2 млн євро. Цей пакет підтримки передусім включатиме боєприпаси, вибухівку та зброю, а також транспортне та особисте та допоміжне обладнання.

"Латвія допомагає Україні як на двосторонній основі, так і в рамках міжнародних організацій. Загальна підтримка України Латвією цього року сягне 850 млн євро, а з оголошенням квітневого пакету військової підтримки загальна військова підтримка сягне 392 млн євро", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у 2024 році підтримка латвійського уряду Україні перевищить 200 мільйонів євро, тоді як військова підтримка становитиме приблизно 0,25% валового внутрішнього продукту Латвії, або приблизно 112 мільйонів євро. Латвія має намір зберегти таку щорічну підтримку також у 2025 та 2026 роках.

"У той же час ми працюємо з латвійськими підприємцями для розвитку індустрії виробництва дронів у Латвії. Наразі комплектуються вантажі в Україну з безпілотниками латвійського виробництва, щоб поставити їх найближчим часом. Незабаром ми відправимо в Україну перші дрони вартістю мільйон євро. У рамках коаліції безпілотників Латвія планує виділити не менше 10 мільйонів євро у 2024 році", – додали у кабміні.

Також на чеську ініціативу Латвія надасть фінансування для закупівлі артилерійських снарядів 155мм калібру на загальну суму близько 10 мільйонів євро.

"Латвійське суспільство підтримує Україну, тому що ми бачимо себе в Україні. Ми пам’ятаємо нашу боротьбу зі злом Радянської імперії, і ми дуже добре знаємо зло сучасної Росії. В Україні йде війна за цінності – за свободу, демократію, за право українського народу на збереження своєї ідентичності. Тому підтримка України є природним і само собою зрозумілим у нашому суспільстві. Україна може покладатися на Латвію до її перемоги та справедливого миру", – наголосила прем’єр-міністерка Евіка Сіліна.

Уряд Латвії готовий і надалі підтримувати Україну на рівні 0,25% від ВВП щорічно. Крім того, обидві країни спільно вироблятимуть снаряди та безпілотники для потреб української армії.