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Китай вважає, що війну в Україні треба закінчувати переговорами, де не буде переможців і переможених

Пекіну не подобається, що інші країни не розуміють його співпраці з Москвою. 

Китай вважає, що війну в Україні треба закінчувати переговорами, де не буде переможців і переможених
Речник МЗС Китаю
Фото: МЗС Китаю

Китай зробив чергову заяву щодо війни в Україні, назвавши її "українською кризою". Речник міністерства закордонних справ Ван Венбін на брифінгу 3 квітня сказав, що є ризик ескалації "кризи", тому треба докладати зусиль для деескалації, щоб закінчити конфлікт шляхом переговорів, а не битв.

Речник сказав, що в "політичному регулюванні не повинно бути переможців і переможених". Китай, за його словами, продовжуватиме відігравати "конструктивну роль".

"Китай не є ані тим, хто створив конфлікт, ані його стороною, і ніколи не надавав жодній стороні смертельну зброю чи обладнання. Ми не прагнули і не шукатимемо вигоди від конфлікту. Інші країни не повинні дискредитувати та нападати на нормальні відносини між Китаєм і Росією, не повинні підривати законні права Китаю та китайських компаній, а також не повинні безпідставно перекладати провину на Китай і провокувати конфронтацію між таборами", – сказав він.

  • Пекін офіційно повномасштабне російське вторгнення до України не заохочує, але і відносин з Росією не розриває. За понад два роки війни китайські посадовці декілька разів зустрічалися з росіянами, а торговельні відносини між країнами лише зміцніли.
  • У 2022 Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як "скасування односторонніх санкцій" і фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ. 
  • У 2023, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та Росію.
  • Другий "вояж" китайського дипломата відбувся вже в березні 2024. 
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