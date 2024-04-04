Китай вважає, що війну в Україні треба закінчувати переговорами, де не буде переможців і переможених

Пекіну не подобається, що інші країни не розуміють його співпраці з Москвою.

Китай зробив чергову заяву щодо війни в Україні, назвавши її "українською кризою". Речник міністерства закордонних справ Ван Венбін на брифінгу 3 квітня сказав, що є ризик ескалації "кризи", тому треба докладати зусиль для деескалації, щоб закінчити конфлікт шляхом переговорів, а не битв.

Речник сказав, що в "політичному регулюванні не повинно бути переможців і переможених". Китай, за його словами, продовжуватиме відігравати "конструктивну роль".

"Китай не є ані тим, хто створив конфлікт, ані його стороною, і ніколи не надавав жодній стороні смертельну зброю чи обладнання. Ми не прагнули і не шукатимемо вигоди від конфлікту. Інші країни не повинні дискредитувати та нападати на нормальні відносини між Китаєм і Росією, не повинні підривати законні права Китаю та китайських компаній, а також не повинні безпідставно перекладати провину на Китай і провокувати конфронтацію між таборами", – сказав він.