На Тайвані через землетрус призупинив роботу найбільший у світі виробник чипів

Низка технічних гігантів перевірить, чи не були пошкоджені виробничі лінії.

Кілька тайванських технологічних гігантів призупинили свої операції на півночі острова після вчорашнього землетрусу, повідомляє агентство CNA.

Йдеться, зокрема, про виробників мікросхем: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC виробляє приблизно 90% передових чипів у світі), United Microelectronics Corp. і Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp., а також виробника плоских панелей Innolux Corp.

Компанії зупинили свої заводи в Науковому парку Сіньчжу, аби перевірити, чи не були пошкоджені виробничі лінії. Водночас інформації про постраждалих працівників немає.

TSMC також вирішила тимчасово призупинити будівництво своїх нових об’єктів навколо Тайваню та перевірити їхню безпеку. Зараз компанія будує сучасні заводи з виробництва пластин у Сіньчжу та Гаосюні, а у 2025 році має запустити масове виробництво пластин 2-нанометрового стандарту.