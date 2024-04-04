На Тайвані через землетрус призупинив роботу найбільший у світі виробник чипів

Кілька тайванських технологічних гігантів призупинили свої операції на півночі острова після вчорашнього землетрусу, повідомляє агентство CNA.
Йдеться, зокрема, про виробників мікросхем: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC виробляє приблизно 90% передових чипів у світі), United Microelectronics Corp. і Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp., а також виробника плоских панелей Innolux Corp.
Компанії зупинили свої заводи в Науковому парку Сіньчжу, аби перевірити, чи не були пошкоджені виробничі лінії. Водночас інформації про постраждалих працівників немає.
TSMC також вирішила тимчасово призупинити будівництво своїх нових об’єктів навколо Тайваню та перевірити їхню безпеку. Зараз компанія будує сучасні заводи з виробництва пластин у Сіньчжу та Гаосюні, а у 2025 році має запустити масове виробництво пластин 2-нанометрового стандарту.
- Вчора близько 8 години ранку за місцевим часом (3 година ночі за Києвом) на Тайвані стався потужний землетрус, відомо про 9 загиблих та понад 900 поранених, рятувальники шукають людей під завалами.
- Понад 10 тисяч господарств залишилися без електроенергії, у країні перебої з інтернетом, залізниця призупинила роботу.