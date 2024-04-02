Український бренд YAKUSH оголосив про свій перехід на пакування на основі міцелію. Це стало можливим завдяки підтримці Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Такий інноваційний крок підкреслює непохитну відданість бренду захисту довкілля та ставить YAKUSH на передовій позиції у світовому прагненні до сталого розвитку.

Міцелій, коренева структура грибів, пропонує революційне рішення нагальної екологічної проблеми пластикових відходів. Як матеріал, що повністю компостується, упаковка на основі міцелію розкладається на нетоксичний, багатий поживними речовинами компост, сприяючи оздоровленню екосистеми. Ця стратегічна ініціатива не лише підкреслює прагнення YAKUSH зменшити свій вплив на навколишнє середовище, а й задовольняє збільшений попит споживачів на екологічно чисті та стійкі продукти.

Заснована у 2017 році підприємницею-візіонером Машею Якуш, компанія YAKUSH органічно поєднала традиційну українську техніку гутного скла з сучасними ініціативами сталого розвитку. Використовуючи міцелій для виготовлення упаковки, YAKUSH не лише зберігає довкілля, а й відроджує давні форми мистецтва, демонструючи, що культурна спадщина та інновації можуть йти пліч-о-пліч.

"Це більше, ніж просто зміна пакувальних матеріалів; це заява про цінності нашого бренду та наше бачення майбутнього, - каже Маша Якуш, засновниця YAKUSH. "Ми віримо, що можна шанувати наше минуле, будуючи стійке майбутнє, і упаковка з міцелію є значним кроком на шляху до цієї мети".

Очікується, що ініціатива YAKUSH встановить новий стандарт у галузі, надихнувши інші компанії на пошук екологічних пакувальних рішень. У час, коли світ боретьсяз проблемами забруднення та утилізації відходів, застосування компанією YAKUSH технології міцелію є маяком надії, що демонструє потенціал інноваційних матеріалів, які прокладають шлях до більш зеленої та сталої планети.

Для отримання додаткової інформації про компанію YAKUSH та її відданість принципам сталого розвитку відвідайте [вставити веб-сайт компанії].

YAKUSH — український бренд, що спеціалізується на високоякісному скляному посуді, поєднуючи старовинні українські техніки гутного виробництва з прихильністю до сталого розвитку та інновацій. Заснований у 2017 році Машею Якуш, YAKUSH прагне створювати продукти, які є не лише красивими та функціональними, але й екологічно чистими.

Програма USAID

«Конкурентоспроможна економіка України» підтримує український бізнес з метою підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.