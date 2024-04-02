​Кабмін ухвалив постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй.
Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, посилення української економіки включає розширення логістики, експортного потенціалу і програми підтримки бізнесу.
Загалом на західному напрямку хочуть створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску та модернізувати ще 13.
"Все це дасть більші можливості для українського експорту та пришвидшить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу", - заявив Шмигаль.
- У лютому цього року Кабмін ухвалив постанову щодо роботи нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною - “Велика Паладь – Надьгодош”.
- Торік восени Україна відкрила пункт пропуску Кучурган на кордоні з Молдовою, який був закритий з початку повномасштабної війни.