Україна відкриває пункт пропуску Кучурган на кордоні з Молдовою

Він був закритий з початку повномасштабної війни.

Україна відкриває міжнародний пункт пропуску Кучурган в Одеській області, який був закритий з початку війни.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів №920-р.

Кучурган розташований на кордоні з частиною Молдови, яка від початку 90-х років окупована російськими військами (невизнана "Придністровська молдавська республіка").

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна закрила 79 пунктів пропуску через держкордон та пунктів контролю, розташованих на кордоні з РФ та Білоруссю.

Громадяни України можуть повернутися з території РФ через гуманітарний коридор Колотилівка-Покровка в Сумській області.