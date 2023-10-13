РФ не полишає спроб прорвати оборону на Авдіївському напрямку, – речник Генштабу

Захисники відбивають атаки та продовжують наступальну операцію у Запорізькій області.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб прорвати оборону, проте безуспішно. Захисники минулої доби відбили понад 20 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного, Первомайського, Невельського Донецької області.

У той же час Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському. Про це речник Генерального штабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку наші захисники продовжують штурмові дії південніше міста Бахмут Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав він.

На Куп'янському захисники відбили п'ять атак ворога в райони Синьківки та вісім атак біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку захисники продовжують стримувати наступ ворога в районі Макіївки, південно-західніше Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області. Захисники відбили понад п'ять атак ворога.

На Мар'їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного.

Загалом протягом доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Нагадаємо, ворог протягом тривалого часу прагне повністю оточити Авдіївку та взяти під повний контроль Мар'їнку. Захисники відбивають атаки. Учора вони відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєвєрного та південніше Первомайського.