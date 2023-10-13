За минулу добу ЗСУ знищили 1030 російських окупантів і 26 танків

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 1030 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 286000 військових.
Про це повідоляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 285920 (+1030)
- танків - 4931 (+26)
- бойових броньованих машин - 9313 (+49)
- артилерійських систем - 6807 (+44)
- РСЗВ - 811 (+0)
- засоби ППО - 546 (+1)
- літаків - 316 (+0)
- гелікоптерів - 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5264 (+17)
- крилаті ракети - 1531 (+0)
- кораблі / катери - 20 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9203 (+33)
- спеціальна техніка - 967 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, трьох – по пунктах управління та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління противника.