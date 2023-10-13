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За минулу добу ЗСУ знищили 1030 російських окупантів і 26 танків

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 286000 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили 1030 російських окупантів і 26 танків
Фото: тг-канал Гострі Картузи

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 1030 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 286000 військових.

Про це повідоляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 285920 (+1030)
  • танків - 4931 (+26)
  • бойових броньованих машин - 9313 (+49)
  • артилерійських систем - 6807 (+44)
  • РСЗВ - 811 (+0)
  • засоби ППО - 546 (+1)
  • літаків - 316 (+0)
  • гелікоптерів - 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5264 (+17)
  • крилаті ракети - 1531 (+0)
  • кораблі / катери - 20 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9203 (+33)
  • спеціальна техніка - 967 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, трьох – по пунктах управління та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління противника.

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