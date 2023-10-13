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На Харківщині чоловік отримав поранення внаслідок вибуху невідомого предмету

Чоловік звернувся до лікарні самостійно.

На Харківщині чоловік отримав поранення внаслідок вибуху невідомого предмету
Фото: Пресслужба ДСНС Харківської області

Вдень 12 жовтня у с. Рубіжне Чугуївського району Харківської області вибухнув невідомий предмет. 

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

“Подія виникла на приватному подвір’ї. Внаслідок вибуху постраждав чоловік, 1984 року народження”, - йдеться у повідомленні. 

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Чоловік отримав мінно-вибухову травму правого передпліччя і плеча, та самостійно звернувся до лікарні.

Обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, житель Харківщини підірвався на невідомому вибуховому предметі у полі між селами Явірське та Вовчий Яр Ізюмського району. Внаслідок вибуху 47-річний житель отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні для надання допомоги.

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