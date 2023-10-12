Українські бійці відбили 14 атак росіян на Авдіївському напрямку і 10 - на Мар'їнському, - Генштаб

На Авдіївському напрямку українські захисники мужньо тримають оборону, відбили сім атак росіян у районі Авдіївки та ще сім атак неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські бійці відбили чотири атаки ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області. На Мар’їнському - близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. А на Запорізькому ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління та дев'ять артилерійських засобів противника.

Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетні та 55 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті станом на 18.00 12 жовтня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційних ударів біля Попівки та Середини Буди Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Блешня, Бучки Чернігівської області; Мефедівка, Середина-Буда, Фотовиж, Чуйківка, Степок Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Ветеринарне Харківської області;

та росіяни завдали авіаційних ударів біля Попівки та Середини Буди Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Блешня, Бучки Чернігівської області; Мефедівка, Середина-Буда, Фотовиж, Чуйківка, Степок Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Ветеринарне Харківської області; на Куп’янському артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Іванівка, Синьківка Харківської області;

артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Іванівка, Синьківка Харківської області; на Лиманському ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Спірне, Веселе, Сіверськ Донецької області. Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області, та в районі Серебрянського лісництва Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Верхньокам’янське Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Спірне, Веселе, Сіверськ Донецької області. Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області, та в районі Серебрянського лісництва Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Верхньокам’янське Донецької області; на Бахмутському ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області; на Авдіївському окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області;

окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області; на Мар’їнському під артилерійським та мінометним вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області;

під артилерійським та мінометним вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області; на Шахтарському окупанти завдали авіаційних ударів біля Новомихайлівки, Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Золота Нива, Урожайне Донецької області;

окупанти завдали авіаційних ударів біля Новомихайлівки, Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Золота Нива, Урожайне Донецької області; на Запорізькому окупанти завдали авіаційного удару біля Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки, Степове Запорізької області;

окупанти завдали авіаційного удару біля Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки, Степове Запорізької області; на Херсонському ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Білозерка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, напередодні армія РФ завдала удари по 12 населених пунктах Донеччини. Внаслідок російських атак двоє людей загинули та четверо зазнали поранень.

Нині російські війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Влучили у дитячу лікарню. Постраждалих немає, оскільки через безпекову ситуацію корпус не працював. Лікарів і пацієнтів у будівлі не було.