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Окупанти обстріляли Херсон, є влучання у будівлю дитячої лікарні (оновлено)

Минулося без постраждалих. 

Окупанти обстріляли Херсон, є влучання у будівлю дитячої лікарні (оновлено)
Фото: Олександр Прокудін

Російські війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. У центрі та передмісті пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Роман Мрочко.

"Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до безпечних місць! Бережіть себе і своїх близьких", – закликав очільник ОВА.

У Херсонській ОВА уточнили, що росіяни влучили у дитячу лікарню. Постраждалих немає, оскільки через безпекову ситуацію корпус не працював. Лікарів і пацієнтів у будівлі не було.

"Ворог "демілітаризував" будівлю, що була законсервована. Армія РФ вдарила по дитячій лікарні. На щастя, на сьогодні там не проводився прийом пацієнтів. Тож обійшлося без жертв. Проте приміщення має значні руйнування", – розповів очільник ОВА Олександр Прокудін. 

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Нагадаємо, сьогодні після опівночі російська армія вдарила по Білозерці Херсонської області. Є влучання у будівлю дитсадка, поранені двоє людей.

Уночі окупанти обстріляли село Чорнобаївка Херсонської області. Під ворожий вогонь потрапив житловий сектор. Внаслідок ворожої атаки є загиблий.

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