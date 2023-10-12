Росіяни обстріляли Білозірку на Херсонщині. Є влучання в будівлю дитсадка, двоє поранених

У одного постраждалого гостра реакція на стрес.

Сьогодні після опівночі російська армія вдарила по Білозерці Херсонської області. Є влучання у будівлю дитсадка, поранені двоє людей.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

"Травми отримали люди, які знаходилися в своїх домівках. Це чоловік 1974 року народження та жінка 1977 року народження. Їм надано допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще в одного чоловіка гостра реакція на стрес.

Також під вогонь потрапила будівля дитячого садка. Наслідки влучання встановлюються.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни обстріляли село Чорнобаївка Херсонської області. Під ворожий вогонь потрапив житловий сектор. Внаслідок ворожої атаки є загиблий.