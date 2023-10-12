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Росіяни обстріляли Білозірку на Херсонщині. Є влучання в будівлю дитсадка, двоє поранених

У одного постраждалого гостра реакція на стрес.

Росіяни обстріляли Білозірку на Херсонщині. Є влучання в будівлю дитсадка, двоє поранених
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні після опівночі російська армія вдарила по Білозерці Херсонської області. Є влучання у будівлю дитсадка, поранені двоє людей.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

"Травми отримали люди, які знаходилися в своїх домівках. Це чоловік 1974 року народження та жінка 1977 року народження. Їм надано допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще в одного чоловіка гостра реакція на стрес.

Також під вогонь потрапила будівля дитячого садка. Наслідки влучання встановлюються.

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Нагадаємо, цієї ночі росіяни обстріляли село Чорнобаївка Херсонської області. Під ворожий вогонь потрапив житловий сектор. Внаслідок ворожої атаки є загиблий.

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