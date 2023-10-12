Росіяни 98 разів обстріляли Херсонщину, влучили у кладовище та навчальний заклад. Є поранені

Протягом минулої доби, 11 жовтня, росіяни випустили по території Херсонської області 500 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та безпілотників. Усього ворог здійснив 98 обстрілів.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 12 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю навчального закладу у Бериславському районі, територію кладовища у Херсонському районі.

Через російську агресію четверо людей дістали поранення.

Нагадаємо, за добу 10 жовтня ворог здійснив 82 обстріли Херсонщини, випустивши 435 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, СПГ, РПГ та БпЛА. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлю навчального закладу та територію сільгосптовариства у Бериславському районі. Поранена людина.