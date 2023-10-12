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НАЗК оприлюднило переліків творів мистецтва з колекції підсанкційного російського олігарха Абрамовича

Вартість колекції становить майже 1 млрд доларів.

НАЗК оприлюднило переліків творів мистецтва з колекції підсанкційного російського олігарха Абрамовича
Роман Абрамович
Фото: EPA/UPG

НАЗК опублікувало переліків творів мистецтва, що знаходяться у приватній колекції російського олігарха Романа Абрамовича. До переліку увійшли 367 творів мистецтва вартістю майже 1 млрд доларів. 

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

“Твори мистецтва використовуються російськими олігархами для уникнення та обходу санкцій, збереження та приховування статків. Найкращий засіб протидії – відкритість інформації щодо творів мистецтва, якими володіють підсанкційні особи”, - наголосили в НАЗК.

НАЗК провело ґрунтовний аналіз та зібрало усі відомі твори мистецтва Абрамовича в одному переліку на порталі «Війна і санкції».

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НАЗК наголошує, що цю інформацію неможливо знайти на офіційних сайтах аукціонних будинків, які займаються продажем творів мистецтва.

Права на цю колекцію підсанкційний олігарх передав своїй колишній дружині за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну. Ймовірно,віце зробив, щоб уникнути наслідків санкцій. 

“Маючи таку відкриту базу даних творів мистецтва, ми можемо запобігти їх обігу у галузі та використанню для обходу санкцій. Наша мета – вилучення цих артоб’єктів у підсанкційних осіб та їх продаж. Отримані кошти мають були використані для допомоги у відновленні України. Лише так можна забезпечити повернення таких творів до справжніх колекціонерів, які поважають їх справжнє значення, а не використовують як знаряддя злочину”, – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, російський олігарх Роман Абрамович не підписує угоду про виділення до фонду для України 2,3 млрд фунтів стерлінгів. Абрамович хоче, щоб частина коштів, виручених від продажу "Челсі", пішла на допомогу "росіянам, які постраждали від війни". Але ні уряд Британії, ні Єврокомісія не погодяться на такий крок, поки діють антиросійські санкції.

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