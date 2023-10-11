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МВС анонсувало законопроєкт щодо встановлення відповідальності для закладів, які порушують комендантську годину

У випадку першого порушення штраф становитиме від 34 тис. до 170 тис. гривень.

МВС анонсувало законопроєкт щодо встановлення відповідальності для закладів, які порушують комендантську годину
міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Фото: EPA/UPG

МВС пропонує вжити заходів для боротьби із закладами, які порушують комендантську годину.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

"МВС разом із народними депутатами підготували проєкт, він вже завтра буде відправлений в Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Вносяться зміни до Кодексу про адмінправопорушення щодо відповідальності керівника суб'єкта господарювання, фізичних осіб-підприємців за роботу під час комендантської години", - сказав Клименко.

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Зокрема, законопроєкт передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2.Таким чином буде встановлена адмінвідповідальність за порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Порушнику загрожує накладення штрафу на керівника закладу або фізичну особу-підприємця від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Якщо ж буде виявлено друге таке порушення за рік, штраф становитиме від 340 тис. до 680 тис. гривень.

Як раніше повідомлялось, декілька ресторанів Києва працювали попри комендантську годину. За даними журналістів УП, заклади "Фру-Фру" і "Біаріц" приймають гостей у загально заборонений час, а серед їхніх відвідувачів – забудовники, посадовці та правоохоронці.

А у жовтні вийшов матеріал про те, що київський ресторан “Бохо” також працює під час комендантської години.

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