Рятувальники завершили розбір завалів у Нікопольській гімназії

У Дніпропетровській області закінчились роботи з розбирання завалів на місці обстрілу гімназії у Нікополі.
Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко.
“Внаслідок російського удару загинуло 4 людини: 72-річний чоловік та три жінки 69-ти, 67-ми та 60-ти років”, - написав Клименко.
Крім того, дві особи отримали травми. Зараз їм надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу було знищено місцеву гімназію.