Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
ГоловнаСуспільствоВійна

Рятувальники завершили розбір завалів у Нікопольській гімназії

Внаслідок російського удару загинуло 4 людини.

Рятувальники завершили розбір завалів у Нікопольській гімназії
Фото: Пресслужба ДСНС

У Дніпропетровській області закінчились роботи з розбирання завалів на місці обстрілу гімназії у Нікополі.

Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко.

“Внаслідок російського удару загинуло 4 людини: 72-річний чоловік та три жінки 69-ти, 67-ми та 60-ти років”, - написав Клименко. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Крім того, дві особи отримали травми. Зараз їм надається необхідна медична допомога. 

Фото: Пресслужба ДСНС

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу було знищено місцеву гімназію. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies