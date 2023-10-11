Рятувальники завершили розбір завалів у Нікопольській гімназії

У Дніпропетровській області закінчились роботи з розбирання завалів на місці обстрілу гімназії у Нікополі.

Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко.

“Внаслідок російського удару загинуло 4 людини: 72-річний чоловік та три жінки 69-ти, 67-ми та 60-ти років”, - написав Клименко.

Крім того, дві особи отримали травми. Зараз їм надається необхідна медична допомога.

Фото: Пресслужба ДСНС

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу було знищено місцеву гімназію.