Росіяни скинули вісім авіабомб на Бериславський район Херсонщини

Росіяни вдарили з авіації по Бериславському району Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Сергій Прокудін.

"Російська авіація вдарила по Бериславському району. На два населені пункти скинули вісім керованих авіабомб", – йдеться у повідомленні.

Наслідки влучань уточнюються.

Також вдень окупанти обстріляли село Золота Балка Бериславського району. "Прильотами" пошкоджена будівля дитсадка. Люди не постраждали.

Нагадаємо, за минулу добу ворог здійснив 82 обстріли Херсонської області, випустивши 435 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, СПГ, РПГ та БпЛА. Через російську агресію одна людина дістала поранення.