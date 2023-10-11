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Росіяни скинули вісім авіабомб на Бериславський район Херсонщини

Інформація уточнюється.

Росіяни скинули вісім авіабомб на Бериславський район Херсонщини
Пошкоджена будівля дитсадка у Золотій Балці

Росіяни вдарили з авіації по Бериславському району Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Сергій Прокудін.

"Російська авіація вдарила по Бериславському району. На два населені пункти скинули вісім керованих авіабомб", – йдеться у повідомленні.

Наслідки влучань уточнюються.

Також вдень окупанти обстріляли село Золота Балка Бериславського району. "Прильотами" пошкоджена будівля дитсадка. Люди не постраждали.

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Нагадаємо, за минулу добу ворог здійснив 82 обстріли Херсонської області, випустивши 435 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, СПГ, РПГ та БпЛА. Через російську агресію одна людина дістала поранення. 

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