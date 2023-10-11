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Канада надасть зимове спорядження для Збройних сил України

Вартість допомоги – 25 млн канадських доларів.

Канада надасть зимове спорядження для Збройних сил України

Канада надасть Україні допомогу для ведення бойових дій у холодну пору року на 25 млн канадських доларів (19 млн доларів США). Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер.

"Українці мужньо борються за свою свободу. Сьогодні під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим я сказав йому, що він може й надалі розраховувати на підтримку Канади. Ми посилаємо військову допомогу: зимове спорядження та більше амуніції на 25 млн (канадських – ред.) доларів", – повідомив Біл Блер у соцмережі Х.

 

Допомога передбачає взуття, термобілизну, спальні мішки та військову форму для 2 000 жінок-військовослужбовець.

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Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністр Джастін Трюдо повідомив, що Канада протягом кількох років виділить Україні 650 млн канадських доларів (близько 500 млн доларів США) на закупівлю бронетехніки.

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