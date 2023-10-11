Канада надасть зимове спорядження для Збройних сил України

Канада надасть Україні допомогу для ведення бойових дій у холодну пору року на 25 млн канадських доларів (19 млн доларів США). Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер.

"Українці мужньо борються за свою свободу. Сьогодні під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим я сказав йому, що він може й надалі розраховувати на підтримку Канади. Ми посилаємо військову допомогу: зимове спорядження та більше амуніції на 25 млн (канадських – ред.) доларів", – повідомив Біл Блер у соцмережі Х.

Ukrainians are fighting bravely to defend their freedom. When I met with Ukraine’s Defence Minister @Rustem_Umerov today, I told him that he can continue to count on Canada’s support. That’s why we’re sending more military aid: $25 million in winter gear and more ammunition. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/Asd48C7L66 — Bill Blair (@BillBlair) October 11, 2023

Допомога передбачає взуття, термобілизну, спальні мішки та військову форму для 2 000 жінок-військовослужбовець.

Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністр Джастін Трюдо повідомив, що Канада протягом кількох років виділить Україні 650 млн канадських доларів (близько 500 млн доларів США) на закупівлю бронетехніки.