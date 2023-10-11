У Польщі затримали чоловіків, які напали на українку з дитиною

У Польщі затримали двох чоловіків, які наприкінці вересня напали на українку з дитиною, передає RMF24.

Інцидент стався у населеному пункті Завоя у Малопольському воєводстві.

Українка прогулювалася з дочкою, коли до неї почали чіплятися двоє чоловіків, що сиділи на автобусній зупинці. Вони ображали жінку з дитиною, коментуючи їхнє походження.

Про цей випадок повідомив у соцмережах Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки. За його даними, нападників було троє.

Вони почали кидати в дитину банки з-під пива, а коли вона розплакалася, підійшли ближче і почали на неї кричати.

Мати викликала поліцію. Двох нападників затримали. Їх звинувачують у публічній образі на основі національної ознаки.

Прокурор призначив нагляд за зловмисниками та заборонив наближатися до потерпілих. Нападниками загрожує до трьох років в'язниці.

Нагадаємо, минулого місяця у шотландському Единбурзі група молодиків напала на трьох українських підлітків. Поліція стверджує, що напад мав етнічну складову.

У серпні невідомий напав на українських дітей. Він поскаржився, що діти розмовляють українською, а повинні говорити російською. Зловмисник потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і кинув його через поруччя в канал. Хлопець вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту. В результаті він отримав поранення голови та лівої стопи.